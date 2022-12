Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil - Horgen, K 5541, Lkr. Rottweil) Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt

Zimmern ob Rottweil - Horgen, K 5541, Lkr. Rottweil (ots)

Ein 65-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Sturz am Montagmorgen zwischen Zimmern ob Rottweil und Horgen auf der Kreisstraße 5541 schwer verletzt worden. Der 65-Jährige war gegen 06.30 Uhr auf der K 5541 von Zimmern in Richtung Horgen unterwegs. Beim Befahren der Autobahnüberführung geriet der Roller im Brückenbereich auf der dort teilweise überfrorenen Straße ins Rutschen. Der 65-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über den Roller und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mit den eintreffenden Rettungskräften in die Helios Klinik gebracht werden. Durch den Sturz entstand an dem Roller Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die von der Polizei verständigte Straßenmeisterei kümmerte sich um das Abstreuen des überfrorenen Straßenbereiches.

