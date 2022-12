POL-KN: (Flözlingen - Zimmern ob Rottweil, K 5540, Lkr. Rottweil) Ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen - 5000 Euro Schaden

Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil (ots) - Eine vermutlich unachtsam weggeworfene und noch nicht erloschene Zigarettenkippe hat am Samstagabend, kurz vor 18 Uhr, einen Mülleimer an der Bahnhofsunterführung in der Bahnhofstraße in Brand gesetzt. Ein Passant meldete den Mülleimerbrand, woraufhin die Feuerwehr mit ...

mehr