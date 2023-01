POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Gunderath (ots) - Am 10.01.2023 zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in einige, sich im Umbau befindliche Ferienbungalows im Ferienpark in Gunderath ein. Im Inneren wurden diverse dort aufgefundene Gegenstände, Bargeld, Portemonnaies, Laptop und ähnliche Gegenstände entwendet. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 ...

