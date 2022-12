BPOLI MD: Untersuchungshaftbefehl vollstreckt, Verhandlung samt Urteil folgt auf dem Fuße

Halle/S. (ots) - Am Sonntag, den 4. Dezember 2022 kam es gegen 18:30 Uhr zu einer Diebstahlshandlung in einem Geschäft im Hauptbahnhof Halle/S. Ein 35-jähriger Mann steckte mehrere Lebensmittel in einen Beutel und begab sich anschließend zur Kasse, wo er lediglich zwei Flaschen Bier bezahlte und die Lebensmittel in seiner Tasche unterschlug. Anschließend verließ ...

