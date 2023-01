Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit umgestürzten Holztransporter

Irrel (ots)

Am Mittwoch, den 11.01.2023, gegen 15:16 Uhr kam es auf der L4 zwischen Irrel und Prümzurlay zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer missachtete an der Unfallörtlichkeit das Rechtsfahrgebot, sodass der entgegenkommende Fahrer mit seinem beladenen Holztransporter in den Graben ausweichen musste. Seinen LKW konnte der Geschädigte zurück auf die Straße manövrieren, sein Anhänger kippte jedoch nach rechts, sodass das Gespann zum Stilstand kam. Die verlorenen Holzstämme und der verunfallte LKW versperrten die gesamte Fahrbahn. Der unbekannte, entgegenkommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Irrel fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen des Unfallgeschehens wurde niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

Die L 4 musste für die Dauer von 3 Stunden für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen PKW machen?

