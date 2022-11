POL-GÜ: Flüchtiger Ladendieb durch Güstrower Polizisten gestellt

Güstrow (ots) - Seit dem frühen Vormittag des 10.11.2022 kommt es an der "Schule Am Inselsee" in Güstrow zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach derzeitiger Erkenntnislage wurde durch einen bislang unbekannten Schüler während der ersten Hofpause gegen 09:00 Uhr Reizstoff innerhalb des Schulgebäudes versprüht. Mit Betreten des Schulgebäudes setzten bei einigen Schülerinnen und Schülern, ...

