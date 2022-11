POL-GÜ: Diebe stehlen Baumaterial im Wert von 3.000 Euro

Bützow/ Tarnow (ots) - Ein 30-jähriger Mann versuchte am Vormittag des 05.11.2022 gewaltsam mittels eines Brecheisens in dessen Nachbarwohnung einzudringen. Gegen 11:00 Uhr wurden mehrere Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ortschaft Tarnow auf den Mann aufmerksam, als dieser unvermittelt damit begann gegen die Wohnungstür der Geschädigten zu schlagen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 33-jährige Mieterin ...

mehr