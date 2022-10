POL-GÜ: Diebe stehlen Zigaretten im Wert von 16.000 Euro

Güstrow (ots) - Am Dienstag, dem 18.10.2022 kam es in den Nachmittagsstunden auf der L23, kurz hinter dem Ortausausgang Gnoien zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 67 Jährige Dame befuhr mit ihrem PKW Hyundai die Straße in Richtung Viecheln. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Die herbei gerufenen Rettungskräfte leiteten ...

