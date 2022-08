Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Täter bei Einbruch gestört ++ Winsen - Hyundai entwendet ++ Fliegenberg - Zeugen für verbotenes Kraftfahrzeugrennen gesucht

Trelde (ots)

Täter bei Einbruch gestört

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag gegen 13 Uhr in ein Haus in der Sandstraße einzubrechen. Der Täter hatte bereits mehrfach an der Terrassentür und einem Fenster gehebelt, als die Bewohner nach Hause kamen und den Mann überraschten. Dieser flüchtete unerkannt. Beschrieben wurde der Mann als 30 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem schwarzen Basecap und einem hellen Oberteil bekleidet. Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Hinweise werden unter der Nummer 04181/2850 an die Polizei Buchholz erbeten.

Winsen - Hyundai entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Hyundai Tucson. Der PKW mit dem Kennzeichen WL-MR 984 war in der Eckermannstraße geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Nummer 04171/7960 entgegen.

Fliegenberg - Zeugen für verbotenes Kraftfahrzeugrennen gesucht

Einer Zivilstreife der Polizei Winsen fiel am Donnerstagmorgen ein grauer Skoda Fabia auf. Dieser befuhr gegen 08 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit den Hoopter Elbdeich von Fliegenberg kommend in Richtung Winsen. Bei erlaubten 50 wurde dabei fast die 100 Kilometer pro Stunde Marke erreicht. Nachdem mehrere Fahrzeuge und Fahrradfahrer trotz unklarer Verkehrslage durch den Skoda überholt wurden, konnte das Fahrzeug durch die Polizei gestoppt werden. Am Steuer saß eine 30Jährige Frau aus Winsen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Polizei Winsen sucht jetzt Zeugen und Verkehrsteilnehmer, welche durch die halsbrecherische Fahrt gefährdet wurden. Hinweise unter 04171/7960

