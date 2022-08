Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit Axt auf Geldautomaten eingeschlagen ++ Maschen - Mit Alkohol und Drogen aber ohne Fahrerlaubnis

Drage (ots)

Mit Axt auf Geldautomaten eingeschlagen

Ein Zeuge meldete am Mittwochmorgen gegen halb zwei einen Randalierer in der Winsener Straße in Drage. Als die alarmierten Polizisten vor Ort ankamen, trafen sie auf einen 19Jährigen. Der junge Mann hatte neben diversem Werkzeug auch eine Axt dabei. Mit dieser hatte er zuvor auf einen Geldautomaten eingeschlagen. Der Automat wurde dabei beschädigt. Nach ersten Angaben ging es dem Winsener nicht um das Geld. Warum er auf den Automaten einschlug, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Maschen - Mit Alkohol und Drogen aber ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstagmorgen gegen halb sechs wollten Beamte der Polizei Seevetal einen Seat in der Maschener Schützenstraße kontrollieren. Der Fahrer gab zunächst Gas und versuchte vor der Kontrolle zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnten der Fahrer und seine zwei Mitfahrer jedoch gestoppt werden. Der Grund für die Flucht war dann schnell klar. Der 32Jährige Mann aus Seevetal pustete 1,20 Promille und stand unter dem Einfluss von Drogen. Eine Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Er muss sich nun für mehrere Straftaten verantworten.

