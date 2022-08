Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemeldung der PI Harburg

Winsen Luhe - Fahrraddieb beim Bahnhof Winsen

Durch zwei aufmerksame Zeugen wurde in der Nacht zum Sonntag der Polizei ein möglicher Fahrraddieb gemeldet, der sich beim Bahnhof in Winsen (Luhe) an der dortigen Fahrradgarage zu schaffen machte und sich anschließend mit einem Fahrrad entfernte. Der 17-jährigeTäter konnte durch die eintreffenden Polizeibeamten noch im Bereich des Bahnhofs festgestellt werden. Nach Feststellung der Personalien und Rücksprache mit einem Erziehungsberechtigten konnte der Täter wieder seines Weges gehen. Da bisher kein Eigentümer zu dem Fahrrad bekannt ist, wurde dieses zunächst sichergestellt.

Tespe - Brand eines Containers

Am Samstagvormittag geriet auf bisher unbekannte Art und Weise die Ladung eines Containers, welche hauptsächlich aus Abfällen und Bauschutt bestand, auf dem Schulgelände der Grundschule in Tespe in Brand. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldgebiet verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rosengarten - Trunkenheit im Straßenverkehr

In Sieversen befuhr ein 51-Jähriger am Freitag, 15:40 Uhr, mit einem Motorroller den Quellenweg ohne Helm. Nachdem der Rollerfahrer kontrolliert werden sollte, flüchtete dieser, dabei kam er dann von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung herunter und kam dort unverletzt zum Liegen. Der Fahrzeugführer hatte keine Fahrerlaubnis und stand unter erheblichem Einfluss von Alkohol.

