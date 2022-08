Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Feuer auf Balkon ++ Winsen - Betrunken am Steuer ++ Undeloh - Rollerfahrer schwer verletzt ++ Helmstorf - Erfolgreiche Fahndung nach rücksichtslosem Fahrer

Winsen (ots)

Feuer auf Balkon

Am Mittwoch gegen 17 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Albert-Schweitzer-Straße in Winsen gerufen. Dort sollte nach ersten Angaben eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses brennen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen brennenden Balkon fest und evakuierten die Bewohner des Hauses. Nach gewaltsamer Öffnung der Tür durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass der 28Jährige Bewohner der Wohnung nicht zu Hause war. Der brennende Balkon konnte schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Ermittlung der Brandursache hat jetzt die Polizei Winsen übernommen.

Winsen - Betrunken am Steuer

Durch seine auffällig langsame Fahrweise machte ein 67Jähriger die Polizei aus Winsen auf sich aufmerksam. Der Mann befuhr gegen 13:30 Uhr mit etwa 20 km/h die Luhdorfer Straße. Es stauten sich bereits mehrere Fahrzeuge hinter dem Audi des Winseners. Eine Kontrolle ergab eine mögliche Ursache für seine vorsichtige Fahrweise. Mit 1,82 Promille hatte der Mann deutlich zu viel Alkohol getrunken. Eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheines und eine entsprechende Strafanzeige waren die logische Konsequenz.

Undeloh - Rollerfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 68Jähriger am Mittwoch bei einem Unfall in Undeloh. Der Mann wartete gegen 17:00 Uhr mit seinem Motorroller an der Kreuzung Zur Dorfeiche/ Wilseder Straße. Ein 55Jähriger bog mit seinem Hyundai in die Wilseder Straße ab und übersah dabei offensichtlich den Rollerfahrer. Er erfasste den Mann, sodass dieser auf die Straße stürzte und sich dabei schwer verletzte. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Helmstorf - Erfolgreiche Fahndung nach rücksichtslosem Fahrer

Ein 56Jähriger wartete am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr an der Einmündung zur Helmstorfer Straße in Helmstorf als plötzlich ein abbiegender Kleintransporter in seinen Porsche fuhr. Anstatt anzuhalten, flüchtete der VW Fahrer. Der Geschädigte wendete daraufhin sein Fahrzeug und verfolgte den Unfallverursacher. Die Fahrt ging über Feld- und Waldwege bis nach Harmstorf, wo der Porschefahrer die Verfolgung aufgrund der völlig rücksichtlosen Fahrweise des Flüchtigen abbrach. Die Fahndung der Polizei war dann erfolgreich. Das weiße Fahrzeug und der Fahrer des VW konnten in einer Wochenendsiedlung festgestellt werden. Grund für die Flucht werden wohl die mit 2,24 Promille deutliche Alkoholisierung und die fehlende Fahrerlaubnis gewesen sein. Zeugen der halsbrecherischen Fahrt und eventuell dadurch gefährdete Personen melden sich bitte bei der Polizei Seevetal unter der Nummer 04105/ 620-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell