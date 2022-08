Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei Winsen sucht Unfallverursacher ++ Hollenstedt - Sitzbank angezündet

Stelle (ots)

Polizei Winsen sucht Unfallverursacher

Im Zeitraum vom letzten Freitagabend bis Samstagnachmittag wurde in Stelle ein Fahrzeug erheblich beschädigt. Der silberne Volvo stand abgeparkt in der Ashausener Straße. Ein Unbekannter kollidierte offensichtlich mit dem Wagen und entfernte sich unerlaubt. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mindestens 6000 Euro. Aufgrund der Spuren geht die Polizei von einem größeren Fahrzeug als Verursacher aus. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Winsen unter der Nummer 04171/ 796-0.

Hollenstedt - Sitzbank angezündet

Unbekannte zündeten am Montagnachmittag zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr eine Sitzbank auf dem Gelände der Estetalschule in Hollenstedt an. Trotz der Ferien war ein Angestellter der Schule vor Ort und entdeckte das Feuer rechtzeitig. Der Mann konnte den Brand mit eigenen Mitteln löschen, sodass die Feuerwehr nicht alarmiert werden musste. Die Bank wurde vollständig zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1600 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Tostedt unter der Nummer 04182/ 40427-0.

