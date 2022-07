Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baustellendiebe unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Donnerstag suchten Diebe gleich zwei Baustellen im Landkreis Sömmerda auf. In Günstedt brachen Unbekannte einen Baucontainer auf und stahlen eine Rüttelplatte sowie weitere Geräte. Auf einer Baustelle in Weißensee gingen die Diebe mit der gleichen Masche vor. Auch hier wurde u. a. eine Rüttelplatte gestohlen. Der Gesamtwert der Beute wird auf über 26.500 Euro geschätzt. Die beiden Tatorte an der Bundesstraße 86 liegen gerade einmal vier Kilometer auseinander. Ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen ist daher nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

