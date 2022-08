Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher stehlen Damenschuhe ++ Seevetal - Fahrt unter Drogeneinfluss ++ Halvesbostel - Mit Quad überschlagen

Einbrecher stehlen Damenschuhe

Unbekannte brachen am Sonntag einen Kellerverschlag eines Hauses in der Bahnhofstraße auf. Die Täter hatten es scheinbar auf dort gelagerte, höherwertige Damenschuhe abgesehen. Entwendet wurden fünf Paar im Gesamtwert von etwa 2500 Euro. Die Polizei geht von einer gezielten Tat aus, da alle anderen Kellertüren unversehrt blieben. Wer am Sonntag in der Zeit von 11 Uhr bis 21 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, melde sich bitte bei der Polizei Neu Wulmstorf unter der Nummer 040/ 33441990.

Seevetal - Fahrt unter Drogeneinfluss

Beamte der Polizei Seevetal kontrollierten Sonntagmittag einen 44Jährigen Hamburger. Im Rahmen der Überprüfung erlangten die Polizisten Hinweise auf eine Beeinflussung des BMW Fahrers durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Der Mann stand unter dem Einfluss von Cannabis. Eine Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Halvesbostel - Mit Quad überschlagen

Ein 53Jähriger befuhr am Sonntagnachmittag einen Gemeindeverbindungsweg zwischen Halvesbostel und Kallmoor. Mutmaßlich auf Grund eines Fahrfehlers geriet der Mann von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Quad. Er wurde verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Quad entstand Sachschaden.

