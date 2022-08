POL-WL: Vermisster nach Suche aufgefunden

Neu Wulmstorf (ots) - Wohnmobil entwendet Am frühen Montagmorgen, zwischen 03:00 und 05:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Konrad- Adenauer- Straße in Neu Wulmstorf, ein Wohnmobil entwendet. Der weiße Kastenwagen der Marke Fiat, Typ: Davis 590, mit dem Kennzeichen WL- SF 1114, ist am Heck mit einem Fahrradträger versehen. Auf dem Dach befindet sich eine ...

