Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Autos aufgebrochen ++ Buchholz- Zu schnell mit einem Roller unterwegs

Seevetal (ots)

Mehrere Autos aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in Seevetal, Horner Straße, in der Zeit von Sonntag, 31.07., 20 Uhr, bis Montag, 01.08., 08:00 Uhr, zwei Autos aufgebrochen. An einem BMW 320 schlugen der oder die Täter eine Scheibe ein und entwendeten aus dem Auto dann das Lenkrad samt Airbag sowie eine hochwertige Sonnenbrille. Ein danebenstehender Mercedes wurde auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Aus diesem Auto wurde ebenfalls das Lenkrad sowie die Scheinwerfer entwendet. Insgesamt beträgt der Schaden etwa 9.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seevetal unter 04105/6200 in Verbindung zu setzen.

Buchholz- Zu schnell mit einem Roller unterwegs

Ein aufmerksamer Autofahrer meldete sich am Montag, 01.08.2022, gegen 22:50 Uhr, bei der Buchholzer Polizei und gab einen Hinweis auf einen Rollerfahrer, der mit seinem Roller mit Versicherungskennzeichen viel zu schnell unterwegs sei. Dank der Beschreibung des Autofahrers konnte der Rollerfahrer in der Schützenstraße durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Eine Überprüfung des Rollers an einem Rollerprüfstand ergab, dass dieser eine Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h erreichen konnte. Gegen den 38 Jahre alten Rollerfahrer aus Hemsbünde wird nun u. a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

