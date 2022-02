Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: E-BIKE Akku explodiert - keine Verletzen

Bad Segeberg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg wurde am 07.02.2022 um 14:47 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Feuer" und dem Zusatz - brennt Fahrradschuppen" in die Straße "Am Apfelgarten" alarmiert.

Als der Löschzug kurze Zeit später eintraf, war das Feuer bereits durch zwei Polizeibeamte mittels Feuerlöscher gelöscht worden.

Aus bisher ungeklärter Ursache explodierte der Akkusatz eines E-Bike und brannte mit hoher Energie ab. Da das Fahrrad sich entgegen ersten Meldungen außerhalb eines Fahrradschuppens befand, wurde dieser auch nicht durch das Feuer beschädigt.

Durch die Kraft der Explosion verteilten sich Metallsplitter sowie Akkureste im Umkreis von über 20 Metern bis hin auf einen Balkon im zweiten Obergeschoss. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Schadenstelle nochmals ab.

In diesem Zuge möchten die Feuerwehr nochmal auf die Gefahr hinweisen, dass bei einem solchen Defekt E-Bike Akkus extrem viel Energie freisetzen. Dementsprechend schwerwiegend können auch die Folgen dieser Kettenreaktion innerhalb des Akkusatzes sein. Weiterhin droht bei beschädigten Akkus nicht nur Brand - und Explosionsgefahr, sondern werden auch Flüssigkeiten und Dämpfe aus den Akkus austreten, die zu Haut- und Lungenreizungen führen können.

Im Einsatz:

Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg mit 4 Einsatzfahrzeugen und 18 Einsatzkräften

1 Rettungswagen der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein

Polizei

Die Feuerwehr rät:

Bedienungsanleitung und Herstellerangabe unbedingt zu befolgen

Ladevorgang nicht über einen längeren Zeitpunkt unbeaufsichtigt lassen

Ladeort mit Rauch - oder Brandmelder ausstatten, um rechtzeitig gewarnt zu werden

Weitere Informationen erhalten Sie unter anderem beim Institut für Schadensverhütung und Schadensforschung Kiel www.ifs-ev.org

