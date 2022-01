Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Florians Kruste - 112 % Geschmack und 112 % Förderung der Jugendfeuerwehren

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Bad Segeberg (ots)

Der Name Florians Kruste ist kein Zufall: Der Heilige Florian ist der gemeinsame Schutzpatron der Bäcker und Feuerwehrleute. Die Florians Kruste wurde von der Bäckerei Gräper kreiert und mit urtypischen Zutaten wie Natursauerteig, Dinkel, Waldstaudenroggen und Einkorn und Emmer durch Handwerkshand gebacken. Und das auch noch von Feuerwehrleuten, die in der Backstube von Tim Gräper arbeiten. Tim Gräper hatte erst zum Jahresbeginn den Betrieb von seinem Vater Torsten übernommen und führt den Familienbetrieb mit insgesamt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dritter Generation weiter.

Tim Gräper ist selber aktiver Feuerwehrmann und wollte zur Firmenübernahme eine Werbeaktion promoten - da liegt die Nachwuchsförderung der Feuerwehren doch nah. Mit 20 Cent pro verkauften Brot werden die Jugendfeuerwehren unterstützt.

"Wir haben zusammen mit unserem Großhändler dann die Florians Kruste ins Leben gerufen", erklärte Gräper weiter "und mit über 100 Broten täglich werden unsere drei Filialen und der Verkaufswagen beliefert. Das Angebot hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet und die Brote verkauften sich ´wie geschnitten Brot´ ". Die über 100 Brote waren bereits am späten Vormittag völlig ausverkauft - bis heute über 700 Stück.

"Das Brot ist total lecker - da steckt halt 112% Geschmack drin", freut sich Bad Segebergs Gemeindewehrführer Mark Zielinski, "und meine Jugendfeuerwehr bekommt auch noch finanzielle Unterstützung".

"Wir würden das Geld für teambildende Maßnahmen benötigen, denn insbesondere der Jugendfeuerwehrdienst hat unter Corona nicht oder nur sehr eingeschränkt stattgefunden. Es ist wichtig, dass wir mit den Kids wieder richtig mal was zusammen machen können. "Uns schwebt z.B. der Kletterpark mit anschließenden Essen beim Amerikaner ;-) vor" sagte Jugendwartin Sara-Lisa Guth.

"Feuerwehr und Handwerk gehören seit Gründung der Freiwilligen Feuerwehr vor fast 150 Jahren zusammen und wir freuen uns, wenn diese Idee und Aktion von Bad Segeberg aus hoffentlich weitere animiert und unseren Nachwuchs fördert und unterstützt." Sind sich Gräper und Zielinski einig.

Die Aktion "Florians Kruste" läuft noch bis zum 05. März.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell