FW Bad Segeberg: Sturmtief "Nadia" sorgte für viele wetterbedingte Einsätze - aber auch ein Verkehrsunfall und eine Tierrettung wurden abgearbeitet.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Segeberg arbeitete in der Zeit 29.01.2022 16:00 Uhr - 30.01.2022, 13:00 Uhr 29 Einsatzauftäge ab.

Im gesamten Stadtgebiet gab es immer wieder Einsatzstellen bei denen Dach - und Fassadenteile drohten auf die Straße zu fallen, Bäume Zuwegungen und Bahnstrecken versperrten und PKW´s unter sich begruben. Auch eine ausgelöste Brandmeldeanlage, ein Verkehrsunfall und eine Tierrettung wurden von den in der Spitze 50 Einsatzkräften der Feuerwehr Bad Segeberg abgearbeitet.

In der Zusammenfassung einiger Einsatzstellen im Detail:

Am Samstagabend wurde um 19:20 Uhr die Feuerwehr Bad Segeberg in die Parkstraße gerufen. Ein großer ca. 15 Meter hoher Baum stürzte auf ein Einfamilienhaus. Teile der Baumkrone bohrten sich durch das Dach. Glück im Unglück hatte die Familie, da sie das betroffene Kinderzimmer kurz zuvor verlassen haben. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber der Schrecken saß tief. Der Baum wurden von den Einsatzkräften abgetragen und anschließend das beschädigte Dach gegen eindringende Nässe gesichert. Der Einsatz war nach ca. 2 Stunden beendet.

Parallel arbeiteten mehrere Einsatzkräfte in der Straße Glindenberg einen größeren und aufwendigen Einsatz ab. Ein ca. 12 Meter hoher Baum war gegen ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Mehrer Balkone und Fenster waren betroffen. Mit einer Seilwinde eines Löschfahrzeuges wurde der Baum gegen weiteres wegrutschen gesichert. Einsatzkräfte mussten mit Hilfe des Drehleiterkorbes den Baum mittels Motorkettensäge sorgsam und zeitaufwendig abtragen. Der Einsatz konnte nach ca. 2,5 Stunden beendet werden. Im Einsatz waren 21 Einsatzkräfte mit 5 Einsatzfahrzeugen.

Eine aufmerksame Anruferin, die sich in dem Personenzug nach Bad Oldesloe befand, meldete gegen 23:45 Uhr über den Notruf 112 der Kooperativen Regionalleitstelle West einen Verkehrsunfall im Bereich Rosenstraße. Ein PKW lag mehrere Meter unterhalb der Straße in einer Böschung direkt neben der Bahnstrecke. Der ausrückende Rüstzug der Feuerwehr konnte die Lagemeldung bestätigen. Personen jedoch konnten bei der Ersterkundung im PKW nicht angetroffen werden, doch kurze Zeit später wurde eine verletzte Person am Strassenrand sitzend vorgefunden und durch den Rettungsdienst versorgt. Es sollte eine zweite Person am Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein, so dass eine umfangreiche Personensuche durch Einsatzkräfte mittels Wärmebildkameras im Gleisbereich und über die Drehleiter durchgeführt werden musste. Die Maßnahmen konnten nach 30 Minuten abgebrochen werden, da es sich herausstellte, dass nur eine Person im PKW gesessen hatte. Im Verlaufe des Einsatzes musste ein beschädigter Baum, der den Bahnverkehr behinderte, von der Feuerwehr mittels Motorkettensäge freigeschnitten und entfernt werden. Der Einsatz war für die 29 Einsatzkräfte nach ca. 1 Stunde beendet.

Am 30.01.2022 stürzte gegen 05:50Uhr im Liliencronweg ein ca. 15 Meter langer Baum um und beschädigte Teile eines Reihenmittelhauses. Die Einsatzkräfte benötigten eine Stunde um den Baum mit der Motorkettensäge zu zerkleinern.

Ein weiterer Baum blockierte um 06:14 Uhr die Bahnstrecke Neumünster - Bad Oldesloe in Höhe der Eisenbahnbrücke. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle mittels Motorkettensäge. Der Einsatz war nach ca. 1 Stunde für die 12 Einsatzkräfte beendet.

Um 12:05 Uhr wurde es dann noch einmal dramatisch. Anrufer meldeten über den Notruf 112 einen hilflosen Hund im Großen Segeberger See direkt an der Promenade unter einem Holzdeck. Das Tier befand sich augenscheinlich in einer Notsituation und drohte zu ertrinken. Die Einsatzkräfte demontierten zügig zwei Holzbohlen und konnten den Hund aus dem Wasser retten. Anschließend wurde dieser an den erleichterten Besitzer übergeben. Nach einer kurzer Aufwärmpause konnte der Sonntagsspaziergang fortgesetzt werden.

Ein großes Dankeschön geht an die Bürgerinnen und Bürger, die uns teilweise an den Einsatzstellen immer wieder mit Verpflegung und Heissgetränken versorgten.

Am Sonntagmittag machte sich Bürgermeister Toni Köppen am Feuerwehrhaus ein Bild von der Lage und lies sich mit allen wichtigen Einsatznews versorgen. Herr Köppen bedankte sich im Namen der Stadt Bad Segeberg bei allen Kameradinnen und Kameraden für den unermüdlichen Einsatz, der schon die ganze Nacht mit nur sehr kurzen Unterbrechungen andauerte.

