Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sexuelle Belästigung im Schützengehölz ++ Neu Wulmstorf - Einbrecher erbeuten Schmuck ++ Neu Wulmstorf - Im Parkhaus randaliert

Winsen (ots)

Sexuelle Belästigung im Schützengehölz

Eine Zeugin teilte am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 11 Uhr, der Polizei Winsen eine verdächtige Person im sogenannten Schützengehölz hinter der Stadthalle in Winsen mit. Diese Person sollte dort in dem Waldstück öffentlich masturbieren. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich die Person jedoch aus dem Waldstück. Dieses Verhalten sei durch mindestens eine weitere Zeugin beobachtet worden. Bei dem Täter soll es sich um eine jugendlich erscheinende, südländisch aussehende Person handeln, dunkele kurze Haare, kein Bart oder Brille, etwa 170 cm groß. Hinweise bitte an die Polizei in Winsen (04171/7960)

Neu Wulmstorf - Einbrecher erbeuten Schmuck

Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 28.07.2022, in der Zeit zwischen 08:40 und 15:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Kolpingweg in Neu Wulmstorf ein. Der oder die Täter beschädigten zunächst ein Fenster auf der rückseitig gelegenen Terrasse und drangen anschließend in das Haus ein. Hier entwendeten der oder die Täter Schmuck. Anschließend flüchten die Einbrecher durch ein Badezimmerfenster in unbekannte Richtung. Die Polizei Neu Wulmstorf (040/334 41 99-0) nimmt Hinweise entgegen.

Neu Wulmstorf - Im Parkhaus randaliert

Bereits am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter im Parkhaus An der Bahn in Neu Wulmstorf randaliert und erheblichen Schaden angerichtet. In der Zeit von Freitag, 22.07.2022 bis Montag, 25.07.2022 haben unbekannte eine Vielzahl der Wände, sowie ein Treppenhaus und den Fahrstuhl mit Farbe verschmutzt. Durch diese Verschmutzung ist ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstanden. Die Polizei Neu Wulmstorf bittet um Hinweise unter 040/334 41 99-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell