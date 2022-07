Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Durch Terrassentür ins Haus geschlichen ++ Neu Wulmstorf - Pkw -Aufbrüche ++ Tostedt/Otter - Vorfahrt genommen

Buchholz (ots)

Durch Terrassentür ins Haus geschlichen

Am Montag, 25.7.2022, gegen 22:25 Uhr nutzte ein Dieb die Gelegenheit und schlich sich durch eine unverschlossene Terrassentür in ein Wohnhaus an der Bendestorfer Straße. Während die Bewohnerin kurz im Bad war, betrat der Unbekannte das Wohnzimmer und nahm eine Geldbörse mit und 50 EUR Bargeld und einigen Ausweispapieren an sich. Die Zeugin konnte den Mann noch sehen, als er davonlief. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte jedoch keine Erkenntnisse.

Der Dieb war circa 190 cm groß, etwa 30 Jahre alt und von athletischer Statur. Er trug kurze braune Haare und war mit einer kurzen Sporthose und einem T-Shirt mit der Aufschrift Navy bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Neu Wulmstorf - Pkw -Aufbrüche

In der Zeit zwischen Sonntag, 24.7.2022, 16 Uhr und Montag, 6 Uhr haben Unbekannte in der Stichstraße einen BMW xDrive aufgebrochen. Die Täter hatten dazu eine Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend bauten sie das Lenkrad und das Navigationsgerät aus dem Cockpit aus. Der Schaden wird auf rund 1300 EUR geschätzt.

Auch in der Straße Hasenbuschfeld ist in der Nacht zu Montag ein BMW aufgebrochen worden. Allerdings blieb es hier bei der zerstörten Seitenscheibe. Möglicherweise wurden die Täter vor der weiteren Tatbegehung gestört.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Tostedt/Otter - Vorfahrt genommen

Auf der Weller Straße kam es am Montag, 25.7.2022 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 9:15 Uhr fuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem Daihatsu von der Tostedter Straße in den Kreuzungsbereich zur Weller Straße ein. Dabei nahm er einer von rechts kommenden 34-jährigen Frau, die mit ihrem Kia in Richtung Tostedt unterwegs war, die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurden die 34-Jährige sowie ein zweijähriges Kind, das mit dem Pkw saß, leicht verletzt. Beide kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von rund 2000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell