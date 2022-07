POL-WL: PKW-Dieb vorläufig festgenommen

Buchholz (ots) - Durch Terrassentür ins Haus geschlichen Am Montag, 25.7.2022, gegen 22:25 Uhr nutzte ein Dieb die Gelegenheit und schlich sich durch eine unverschlossene Terrassentür in ein Wohnhaus an der Bendestorfer Straße. Während die Bewohnerin kurz im Bad war, betrat der Unbekannte das Wohnzimmer und nahm ...

mehr