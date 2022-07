Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Schulgebäude ++ Neu Wulmstorf - Einschleichdiebstahl ++ Seevetal/Maschen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Jesteburg (ots)

Einbruch in Schulgebäude

Heute, 25.07.2022, gegen kurz nach Mitternacht versuchten Unbekannte, eine Nebeneingangstür des Schulgebäudes am Moorweg aufzuhebeln. Nachdem ihnen das nicht gelungen war, schlugen sie eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Beute machten die Täter nicht. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Neu Wulmstorf - Einschleichdiebstahl

Am Sonntag, 24.07.2022, in der Zeit zwischen 17.15 und 17.30 Uhr hat sich ein unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße geschlichen. Der Mann betrat das Haus durch die Garage und durchsuchte mehrere Schränke. Dabei erbeutete er nach ersten Erkenntnissen etwas Bargeld. Die Polizei wertet nun Videoaufzeichnungen aus, auf denen der Täter zu erkennen sein dürfte.

Seevetal/Maschen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Bereits am 17.07.2022 kam es in den Mittagsstunden zu einem Verkehrsunfall auf der Horster Landstraße. Die Fahrbahn ist dort derzeit wegen Bauarbeiten für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Ein 76-jähriger Mann befuhr mit seinem Pedelec den kombinierten Geh-und Radweg. In Höhe der Straße Unner de Bult kam ihm plötzlich ein Motorradfahrer entgegen, welcher verbotenerweise ebenfalls den Geh- und Radweg nutzte, um die Baustelle zu umgehen. Der Fahrradfahrer musste dem Motorradfahrer ausweichen und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt fort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell