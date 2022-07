Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Versuchter Geldautomatenaufbruch ++ Tostedt - Fahrradabstellraum aufgebrochen ++ Harmstorf - In Gegenverkehr gefahren ++ Neu Wulmstorf/Rade - Sattelzugmaschine ausgebrannt

Winsen (ots)

Versuchter Geldautomatenaufbruch

Am Mittwoch, 27.7.2022, gegen 7:30 Uhr, meldete ein Zeuge, dass in der Postfiliale an der Brahmsallee ein Geldautomat von Unbekannten beschädigt worden sei. Offenbar hatten Diebe in der Nacht versucht, den Automaten aufzubrechen. Dazu hatten sie bereits Scharniere durchtrennt und Stromkabel zerschnitten. Als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, wurde das Gebäude kurzfristig geräumt, bis feststand, dass es sich nicht um eine versuchte Automatensprengung handelte und möglicherweise noch gefährliche Stoffe am Automaten vorhanden waren. Nach kurzer Zeit konnte allerdings Entwarnung gegeben werden.

Beute machten die Täter nicht. Es blieb bei einem Sachschaden von rund 10.000 EUR. Die Polizei sicherte Spuren sowie die Aufzeichnungen der Überwachungskameras.

Zeugen, denen in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Postfiliale aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Tostedt - Fahrradabstellraum aufgebrochen

Am Mittwoch, 27.7.2022, gegen 18:30 Uhr machten sich Diebe am Fahrradabstellraum beim Parkplatz am Bahnhof zu schaffen. Die Täter schraubten ein Element der Seitenwand heraus, um Zugang zu bekommen. Anschließend brachen sie das Schloss eines Cube Stereo Hybrid Pedelecs auf und entwendeten das rund 3000 EUR teure Fahrrad. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Harmstorf - In Gegenverkehr gefahren

Eine 39-jährige Frau hat am Mittwoch, 27.7.2022 einen Verkehrsunfall auf der Hauptstraße verursacht. Die Frau war in Richtung Helmstorf unterwegs, als sie gegen 15 Uhr in einer leichten Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache in die Gegenfahrspur geriet und mit ihrem Mini Cooper nahezu frontal mit dem Mercedes eines 80-jährigen Mannes zusammenstieß. Beide Fahrzeugführer sowie die 79-jährige Beifahrerin im Mercedes wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Neu Wulmstorf/Rade - Sattelzugmaschine ausgebrannt

Auf dem LKW-Parkplatz der Autobahnraststätte kam es am Mittwoch, 27.7.2022 zu einem größeren Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Gegen 11:30 Uhr geriet die Zugmaschine eines Schwerlasttransports kurz nach dem Start des Motors in Brand. Das Feuer breitete sich schnell vom Motorraum auf das gesamte Führerhaus aus. Der Fahrer konnte unverletzt aussteigen. Andere LKW-Fahrer, die neben der betroffenen Sattelzugmaschine geparkt hatten, brachten ihre Fahrzeuge rechtzeitig in Sicherheit. Aufgrund der Nähe zur Tankstelle wurden zahlreiche Feuerwehren alarmiert. Der Brand der Zugmaschine konnte von den Rettungskräften zügig eingedämmt werden, so dass der Auflieger zwar leicht beschädigt, aber nicht in Brand geraten war. Durch das Feuer waren Diesel und Hydrauliköl ausgelaufen, die Feuerwehr dichtete daraufhin die Gullys auf dem Parkplatz ab.

Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 EUR.

