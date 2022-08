POL-WL: Wohnmobil entwendet ++ Marschacht - Ballenpresse fängt Feuer

Landkreis Harburg (ots) - Seevetal/Over - Sachbeschädigung Am späten Samstagabend (23:00 Uhr - 23:25 Uhr) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Ford Mondeo in der Straße Alter Elbdeich in Seevetal/ Over. Die unbekannte Täterschaft brach insgesamt drei Türgriffe ab und hinterließ diese in Tatortnähe. ...

