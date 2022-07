Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 29.07.2022 - - bis Sonntag, 31.07.2022,12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Seevetal/Over - Sachbeschädigung

Am späten Samstagabend (23:00 Uhr - 23:25 Uhr) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Ford Mondeo in der Straße Alter Elbdeich in Seevetal/ Over. Die unbekannte Täterschaft brach insgesamt drei Türgriffe ab und hinterließ diese in Tatortnähe. Zudem wurde die Fensterscheibe der Beifahrertür zerkratzt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Seevetal (04105-6200) zu melden.

Neu Wulmstorf - Einbruch in Zweifamilienhaus

Am frühen Freitagmorgen kam es im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 07:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus in der Straße Im Winkel, bei dem die Täterschaft über ein Kellerfenster eindrang. Das Wohnhaus wurde nach Wertsachen durchsucht und anschließend wieder verlassen, der oder die Täter blieben unentdeckt. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis entgegen (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850).

Holm-Seppensen - Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, wollte ein Dacia Duster-Fahrer (52) auf dem Tostedter Weg kurz vor dem Bahnübergang einen Pedelecfahrer (38) rechts überholen. Hierbei scherte er zu früh wieder ein, so dass er den Radfahrer rammte und zum Sturz brachte. Der Fahrradfahrer wurde mit dem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der vom Fahrradfahrer mitgeführte Hund wurde leicht verletzt und später in die Obhut der Ehefrau des Radlers übergeben.

BAB 1 -Staureiches Wochenende auf der Autobahn

Besonders am Samstag kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg aufgrund des Ferienreiseverkehrs und der Sperrung der A7 in Richtung Norden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Dabei kam es auch zu einer Vielzahl an staubedingten Verkehrsunfällen. Bilanz des Stausamstags für den Bereich des Landkreises Harburg: 7 Verkehrsunfälle mit insgesamt 17 beschädigten Fahrzeugen und drei leichtverletzten Personen, Staulänge insgesamt 14 km.

BAB 7 - Unfallflucht unter Alkoholbeeinflussung

Bereits in den Morgenstunden des Samstags gegen 7 Uhr ereignete sich auf der A7, Richtung Hannover, in Höhe Thieshope ein Verkehrsunfall. Der Verursacher übersah mit seinem Sprinter beim Fahrstreifenwechsel einen neben ihm fahrenden Dacia. Es kam zur leichten Berührung beider Fahrzeuge und dadurch geringen Sachschaden. Der Verursacher setzte seine Fahrt jedoch unvermittelt fort. Das Fahrzeug konnte später in Höhe Dorfmark angetroffen und kontrolliert werden. Im Fahrzeug saßen zwei junge Männer (23 und 24). Sie gaben an keinen Unfall bemerkt zu haben und einen Fahrerwechsel durchgeführt zu haben. Der Beifahrer war erheblich alkoholisiert und pustete einen Wert über 1,6 Promille. Er hätte jedoch erst nach dem Fahrerwechsel getrunken. Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von knapp über 0,3 Promille. Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Es wurden beiden Insassen Blutproben abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Winsen/Luhdorf - Brand auf Feld

Am Freitagabend gerieten aus bisher unbekannter Ursache im Bereich Luhdorf nahe des Luhekanals bei einem Feld aufgehäufte Äste und anderer Grünschnitt auf einer Fläche von ca. 80 x 50m in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine bei der derzeit herrschenden Trockenheit drohende Ausbreitung auf ein angrenzendes Waldstück verhindert werden. Eine Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Winsen/Luhe - Sachbeschädigungen durch Feuer

Am Sonntagmorgen geriet in den frühen Morgenstunden eine Mülltonne in der Straße Im Saal in Brand, der durch die Feuerwehr abgelöscht wurde. Die Mülltonne wurde durch das Feuer komplett zerstört. Ein vorsätzliches Entzünden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Ebenfalls geriet am Sonntagmorgen ein Fahrrad am Winsener Bahnhof in Brand. Das Fahrrad befand sich zu dem Zeitpunkt angeschlossen am dortigen Fahrradunterstand. Das Feuer wurde durch die Polizei gelöscht. Der hintere Fahrradreifen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Derzeit wird von einer vorsätzlichen Tatbegehung ausgegangen. Der Eigentümer des beschädigten Fahrrades ist noch unbekannt.

