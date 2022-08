Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Böschungsbrand

Winsen (ots)

Zeugen meldeten am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr eine brennende Böschung in der Hansestraße. Zunächst hatten diese vergeblich versucht das bis dahin kleine Feuer auszutreten. Die hohen Temperaturen in Verbindung mit der großen Trockenheit verhinderten dies allerdings. Die Feuerwehr Winsen löschte den auf etwa sechs Quadratmeter angewachsenen Brand. Aufgrund von Zeugenaussagen befragte die Polizei einen in der Umgebung des Feuers aufhältigen 57Jährigen Mann aus Winsen. Dieser hatte zuvor in der Nähe des Brandortes geraucht. Eine fahrlässige Brandstiftung war daher nicht auszuschließen. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei Winsen.

