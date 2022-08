Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Opfer einer Verkehrsgefährdung gesucht ++ Dohren - Gegen Baum geprallt

Winsen (ots)

Opfer einer Verkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei Winsen sucht eine Frau, die beinahe Opfer eines Rasers geworden ist. Ein Unbekannter überholte am Mittwochabend gegen halb sieben den weißen VW Up eines 23Jährigen. Beide befuhren die Deichstraße in Richtung Altstadtring. Kurz hinter dem Schusterwall überquerte zu diesem Zeitpunkt eine bislang unbekannte Frau die Fahrbahn und wurde fast von dem rücksichtslosen Fahrer eines grauen VW Polos erfasst. Diese Frau wird gebeten sich bei der Polizei in Winsen unter der Nummer 04171/796-0 oder persönlich zu melden.

Dohren - Gegen Baum geprallt

Eine 21Jährige befuhr Freitagmorgen gegen 2 Uhr die Ortschaft Dohren in Richtung Tostedt. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam sie mit ihrem KIA nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die junge Frau erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell