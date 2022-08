Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dach aufgeschnitten und Airbags entwendet ++ Seevetal - Reifen von acht PKW und einem Anhänger zerstochen

Neu Wulmstorf (ots)

Dach aufgeschnitten und Airbags entwendet

Unbekannte schnitten Samstagnacht das Dach eines im Graf-Luckner-Weg geparkten Opel Cabrios auf. Nachdem sie ins Fahrzeug gelangten, öffneten sie mit einem Messer den Fahrer- und Beifahrersitz und entwendeten die darin verbauten Airbags. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Seevetal unter der Nummer 04105/620-0.

Seevetal - Reifen von acht PKW und einem Anhänger zerstochen

Unbekannte beschädigten am Wochenende in Seevetal insgesamt acht Fahrzeuge und einen Anhänger durch Reifenstechen. Die Fahrzeuge waren Am Göhlenbach und in der Straße Peperdiekshöhe abgestellt. Teilweise wurden mehrere Reifen pro Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 5000 Euro. Eventuell haben Zeugen Beobachtungen gemacht. Diese melden sich bitte bei der Polizei Seevetal unter der Nummer 04105/620-0.

