POL-GÜ: Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Güstrow (ots)

Am 13.11.22 um 00:10 Uhr kam es auf der Goldberger Straße in Güstrow zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw. Diese bogen aus der Clara-Zetkin-Str. auf die Goldberger Straße auf, als plötzlich zirka 50 m danach, Höhe der dortigen Bushaltestelle, ein alkoholisierter Fußgänger auf die Straße lief, um die Fahrzeugführer vor einigen dort liegenden Glasscherben zu warnen. Der erste Pkw bemerkte den Fußgänger gerade noch rechtzeitig und kam zirka 5 m vor diesem zum Stehen. Auch die drei dahinter fahrenden Fahrzeuge konnten noch rechtzeitig bremsen. Dem fünften Fahrzeugführer gelang dies nicht, so dass er die drei davor fahrenden zusammen schob. Vier Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR. Der 27-jährige Fußgänger wies einen Atemalkoholwert von 1,68 Promille auf. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Der 22-jährige Fahrer des fünften Pkw muss sich zudem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

