Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei in Friedeburg eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt. Die Frau war gegen 1.30 Uhr auf der Friedeburger Hauptstraße unterwegs und augenscheinlich nicht mehr fahrtüchtig. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Es wurde ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. An dem Auto der 50-jährigen Frau stellten die Beamten zudem einen frischen Unfallschaden fest. Die 50-Jährige war nach ersten Erkenntnissen zuvor über eine Verkehrsinsel im Nahbereich gefahren und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell