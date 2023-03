POL-PPRP: Ampel beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Die Fensterscheibe eines Häuschens, das sich auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Saarlauter Straße befindet, wurde zwischen dem 24.03.2023, 19 Uhr, und dem 27.03.2023, 7 Uhr, beschädigt. Aus dem Innern des Häuschens wurde ein Pedelec gestohlen. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt. Die Polizeiwache Oggersheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de ...

