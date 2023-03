POL-PPRP: Pedelec gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend (27.03.2023), zwischen 19:45 Uhr und 20:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in der Kropsburgstraße. Nach bisherigem Kenntnisstand stahlen sie wenige Euro. Durch den Einbruch entstand an der Wohnungstür ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Wenn Sie etwas beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei ...

