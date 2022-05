Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (15.05.2022) kontrollierten Polizeibeamten einen 20-jährigen Autofahrer in der Langgartenstraße in Ludwigshafen. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der 20-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Außerdem konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Daher wurde der Fahrzeugführer zur Dienststelle verbracht und ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss und Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Besitzes von Betäubungsmitteln. Da es sich nicht um den ersten Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch den 20-jährigen handelte, wurde außerdem dessen Auto zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

