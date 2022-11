Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Aluminiumstraße/Bahnhofstraße

Singen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Kreuzung Aluminiumstraße/Bahnhofstraße ein Unfall ereignet. Eine 22 Jahre junge Frau bog mit einem Mercedes von der Aluminiumstraße nach rechts in die Bahnhofstraße ein. Dabei streifte der Mercedes einen vorfahrtsberechtigten, von der Holzeckstraße nach links auf die Bahnhofstraße einbiegenden VW Golf eines 44-Jährigen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

