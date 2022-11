POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, K6127, Lkr. Konstanz) Unfall mit Blechschaden

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Dienstag ist es zwischen 14 Uhr und 16 Uhr auf der Straße "Neuer Markt" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten Audi A 6 Quattro, der auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters stand. Am Audi entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei in ...

