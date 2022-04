Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bekanntgabe der Polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Landstuhl 2021

Landstuhl (ots)

Mehr Straftaten, weniger Einbrüche und weitere Steigerung der Aufklärungsquote Die Polizeiinspektion Landstuhl hat im vergangenen Jahr 2.712 Straftaten registriert und damit 107 Delikte mehr als noch im Vorjahr. Die Straftaten verteilen sich über die unterschiedlichen Deliktsgruppen, die das Strafgesetzbuch vorsieht. 1.919 Straftaten konnten aufgeklärt werden, was einer Quote von 70,8 Prozent entspricht und damit gegenüber dem Vorjahr eine erneute Steigerung (plus 3,3 Prozent) ausmacht. Rohheitsdelikte wie Raub und Körperverletzungen sind deutlich seltener geworden. Mit 421 registrierten Rohheitsdelikten wurden 94 weniger gezählt als noch 2020. Die deutlichste Veränderung im Vergleich zum Vorjahr war erneut bei den Diebstahlsdelikten zu verzeichnen. Die gemeldeten Fälle gingen um knapp 30 Prozent zurück: von 613 auf 441 Delikte. Insbesondere die schwere Diebstahlskriminalität mit Einbrüchen und PKW-Aufbrüchen nimmt weiter ab. Zu einer deutlichen Fallzahlenzunahme von 476 auf 609 kam es bei den Vermögensdelikten. Gravierend stellt sich dies bei den Waren- und Warenkredit-betrügen mit einer Fallzahlenzunahme von rund 48 Prozent dar. Diese Straftaten werden überwiegend im Zusammenhang mit dem Internet verübt. Was die regionale Verteilung der Straftaten innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Polizeiinspektion anbelangt, wurden 1.118 Delikte (41%) in der Verbands-gemeinde Landstuhl, 1.036 Delikte (38%) in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, 520 Delikte (19%) in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau und 38 Delikte (1%) in der Ortsgemeinde Obernheim-Kirchenarnbach registriert. Inspektionsleiter Siegfried Ranzinger zeigt sich zufrieden mit der Kriminalitäts-entwicklung in der Region, insbesondere der positiven Entwicklung bei den Einbruchsdiebstählen. Die hohe Motivation und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Inspektion zum einen und die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich zum anderen, haben wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen. Starke Präsenz und gezielte Aufklärungsmaßnahmen sind auch im laufenden Jahr die Schwerpunkte zur Kriminalitätsbekämpfung bei der Polizeiinspektion Landstuhl. |pilan-wi

