Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Trunkenheitsfahrt

Biberach (ots)

Nach einer Trunkenheitsfahrt am späten Mittwochabend muss sich ein 54-Jähriger nun strafrechtlich verantworten. Der Renault-Fahrer war gegen 23:30 auf der B415 auf Höhe Biberach Süd unterwegs und dort einer entgegenkommenden Streife aufgefallen, welche sich dazu entschloss, zu wenden und den Fahrer genauer unter die Lupe zu nehmen. Nachdem er daraufhin zunächst seine Geschwindigkeit erhöht hatte und auch den optischen und akustischen Haltesignalen der Beamten nicht nachkam, stoppte er schlussendlich in der Mitteldorfstraße in Biberach und ließ sich einer Kontrolle unterziehen. Ein hierbei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell