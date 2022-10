Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

Auch in der Woche vom 24. bis zum 30. Oktober 2022 führte die Polizei im Kreis Kleve Schwerpunktkontrollen durch und stellte dabei satte 426 Geschwindigkeitsverstöße fest. Das Führen eines Fahrzeuges ist keine Nebensache, sondern benötigt die volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr, um geistesgegenwärtig reagieren zu können. Aufmerksamer ist man auch, wenn das Smartphone in der Tasche bleibt. Aus diesem Grund wurde auch die Handybenutzung am Steuer kontrolliert, ebenso wie Gurtverstöße und Vorfahrtsverletzungen. Immerhin 53 Verkehrsteilnehmer und -Teilnehmerinnen fielen mit Verstößen dieser Art auf.

Rad und Pedelec Fahrende haben keine Knautschzone und sind im Kreis Kleve oft an Verkehrsunfällen beteiligt, auch weil sie sich selbst in Gefahr bringen. Am Dienstag (25. Oktober 2022) führte der Verkehrsdienst Geldern mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei daher Schwerpunktkontrollen mit Fokus auf Zweiradfahrende in Geldern und Kevelaer durch. Insgesamt vermerkten sie an diesem Tag 50 Verstöße an wechselnden Kontrollstellen. Mit Blick auf die ganze Woche waren es in Summe 77 Rad- und Pedelec Fahrende, die sich nicht an Verkehrsregeln hielten.

In elf Fällen wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, ebenfalls elf Mal wurden Blutproben wegen des Fahrens unter Alkohol-oder Drogeneinfluss entnommen. Auf einen 43-Jährigen aus Kleve traf gleich beides zu: Der Mann war Polizeibeamten am Samstag (29. Oktober 2022) gegen kurz vor 01:00 Uhr auf der Hoffmannallee aufgefallen, wo er mit einem E-Scooter in Schlangenlinien auf dem Radweg unterwegs war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest schlug mit 0,66mg/l an. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist.

Im gesamten Kreisgebiet finden weiterhin Schwerpunktkontrollen statt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell