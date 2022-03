POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schüttorf (ots) - Zwischen Samstag und Montag sind bislang unbekannte Täter in eine Schule an der Karlstraße in Schüttorf eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

