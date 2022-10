Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

Geldbörse entwendet

Kleve (ots)

Ohne Aufbruchspuren sind unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (28. Oktober 2022) in einen Mazda CX-3 eingedrungen, der in der Einfahrt eines Hauses an der Gabriele-Münter-Straße abgestellt war. Sie entwendeten eine Geldbörse aus dem Wagen. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell