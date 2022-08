Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Ehepaar durch Laserpointer geblendet

Polizei ermittelt elfjährigen Verursacher

Hamminkeln (ots)

Am Montag gegen 22.15 Uhr befuhr ein Ehepaar aus Hamminkeln die Loikumer Straße in Richtung der Straße Am Depot, als den Mann plötzlich der Schein eines Laserpointers traf. Dadurch war er so stark geblendet worden, dass er kurzzeitig nichts mehr sehen konnte.

Um den Verursacher der Blendung ausfindig zu machen, fuhr der Mann anschließend zur Straße Am Bahnhof, die auf der anderen Seite der Bahnschienen liegt. An der Anschrift Marienvreder Straße sah er dann auf dem Balkon des ersten Obergeschosses zwei männliche Personen und informierte die Polizei.

Bereits im Treppenhaus kam den Polizistinnen und Polizisten ein 28-jähriger Mann entgegen, der ihnen den Laserpointer freiwillig übergab.

Der 28-Jährige sagte aus, sein elfjähriger Sohn habe damit alleine auf dem Balkon gespielt. Zunächst habe er damit die Baumkronen ausgeleuchtet. nachdem er sah, dass er umherleuchtete, nahm er seinem Sohn den Laserpointer ab.

