POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von teuren Werkzeugen

Wesel (ots) - Am Montag, den 08.08.2022, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Pkw die Schermbecker Landstraße aus Richtung Schermbeck kommend in Richtung Wesel. Dabei kam es, in Höhe der Einmündung Am Dülmen, zunächst nach einem Überholmanöver zu einem Auffahrunfall im ...

mehr