Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall hat Vollsperrung der B58 in Wesel zur Folge - eine Person schwerverletzt

Wesel (ots)

Am Montag, den 08.08.2022, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Pkw die Schermbecker Landstraße aus Richtung Schermbeck kommend in Richtung Wesel. Dabei kam es, in Höhe der Einmündung Am Dülmen, zunächst nach einem Überholmanöver zu einem Auffahrunfall im fließenden Verkehr mit dem Pkw eines 49-jährigen Mannes aus Wesel. Nach diesem Auffahrunfall scherte der 32-Jährige mit seinem Pkw zu einem Überholmanöver aus und verlor beim erneuten Einscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Der 32-Jährige wurde schwerverletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der 49-Jährige Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten von örtlichen Abschleppunternehmen vor Ort abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B58 in beide Fahrtrichtungen bis 19.20 gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell