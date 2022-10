Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Trunkenheit am Steuer

25-Jähriger schwer verletzt

Rees (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am frühen Sonntagmorgen (29. Oktober 2022) ein 25-Jähriger aus Uedem bei einem Alleinunfall zu. Der junge Mann war gegen 03:10 Uhr in seinem Honda Civic auf der Emmericher Landstraße in Richtung Bienen unterwegs, als er nach jetzigem Erkenntnisstand aus bislang unklarer Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, über den Grünstreifen und zurück auf die Fahrbahn fuhr. Schließloch verlor er die Kontrolle über den Honda, der Wagen drehte sich und kollidierte mit einer Böschung am Fahrbahnrand. Die eingesetzten Beamten nahmen eine Alkoholfahne bei dem Mann wahr, ein entsprechender Atemalkoholtest fiel positiv aus. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Der stark beschädigt Honda wurde abgeschleppt. (cs)

