POL-OG: Ohlsbach - Bahnschranke abgerissen

Ohlsbach (ots)

Der 30-jährige Fahrer eines Sattelzugs blieb am Mittwochmittag beim Überqueren des Bahnübergangs "Auf dem Grün" an der sich absenkenden Halbschranke hängen. Ersten Erkenntnissen nach überquerte der Fahrer des Schwergewichts gegen 14 Uhr den Bahnübergang trotz eingeschalteter Blinkleuchte. Als sich die Zugmaschine etwa in der Mitte des Gleiskörpers befand, senkte sich die Halbschranke ab und wurde vom geladenen Container des Sattelzugs abgerissen. Der heranfahrende Güterzug konnte durch eine eingeleitete Schellbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 2.000 Euro.

/es

