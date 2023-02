Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (98/2023) Feuer in Spielothek in Adelebsen - Ursache noch unklar, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Adelebsen, Untere Straße

Dienstag, 21. Februar 2023, gegen 02.15 Uhr

ADELEBSEN (jk) - In einer Spielhalle in Adelebsen (Landkreis Göttingen) hat es Dienstagnacht (21.02.23) gegen 02.15 Uhr gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Evakuierung benachbarter Wohnhäuser war nicht erforderlich. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Der Brandort wurde zu diesem Zweck beschlagnahmt. Ersten Informationen zufolge wurde eine Bewohnerin des kombinierten Wohn- und Geschäftshauses durch Brandgeruch und einen ausgelösten Brandmelder auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell