POL-GÖ: (96/2023) Großbrand auf dem Holtenser Berg - Zwei Menschen bei Feuer in der Londonstraße leicht verletzt, Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Göttingen (ots) - Göttingen, An der Gerichtslinde Nacht zu Freitag, 17. Februar 2023 GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (17.02.23) in der Straße "An der Gerichtslinde" nach jetzigem Stand den Lack von zehn geparkten Fahrzeugen mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der ...

mehr