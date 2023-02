Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (95/2023) Polizeieinsatz im Raum Osterode: Jugendliche nach umfangreichen Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgegriffen, Polizei dementiert in Messenger Diensten aufgetauchte "Amoklauf"-Gerüchte

Göttingen (ots)

OSTERODE/HERZBERG (jk) - Ein größerer Einsatz der Polizei hat am Freitagvormittag (17.02.23) im Raum Osterode und Herzberg (Landkreis Göttingen) für Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Mehrere Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern gingen hierzu ein. In Unkenntnis des Einsatzanlasses tauchten schließlich u. a. in Messenger Diensten Mitteilungen auf, die einen "angekündigten Amoklauf" als Auslöser des Polizeieinsatzes vermuteten. Tatsächlich war die Suche nach einer vermissten Jugendlichen, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, Auslöser des öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatzes.

Einsatzkräfte suchten hierbei in Osterode u. a. den Bereich der Bahnlinie, einer Schule sowie auch eine weitere Kontaktadresse im Altkreis Osterode nach der Schülerin ab. Die Jugendliche konnte letztlich 10.15 Uhr wohlbehalten angetroffen werden.

